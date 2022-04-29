换个方式游怀化 5条文旅体融合精品线路激活“旅游+”_湖南文旅_旅游频道

为即将到来的五一小长假，注入怀化文旅新活力。 当天上午，“怀化人游怀化”活动暨怀化市森林篮球UBK球王赛启动仪式在怀化市溆浦县穿岩山景区千里古寨举行。湖南省文化和旅游厅二级巡视员王鹏，怀化市人民政府副市长余建勇，市人民政府副秘书长翟波，市委宣传部副部长石志专，市文旅广体局党组书记、局长张娟等出席活动。 怀化发布五大文体旅融合主题精品线路，解锁“旅游+体育+生态”新玩法。 怀化是古色、绿色、红色完美融合的旅游资源富集之地，八百里雪峰逶迤奔腾，千里沅江烟波浩渺，五溪文明历久弥新，令人神往。现场，张娟发布“雪峰户外运动”“五溪田园休闲”“多彩民俗风情”“休闲度假露营”“动感酷玩赛事”五大文旅体融合精品线路，跟随这些线路，市民游客朋友可在游山玩水、踏古寻幽的同时，还能在怀化“天然氧吧”里强身健体，挑战自我。 “嗨游怀化”旅游抖音号同步官宣上线，并在现场开启直播首秀。该抖音号将为广大网友提供怀化吃住游购娱等各种信息，携您嗨游怀化独特风景。 现场颁发2021年度旅游营销奖励。 现场还发布了《怀化市促进文旅行业恢复发展扶持办法》，八大扶持政策帮助文旅行业渡过难关，助推行业复苏发展。现场，广东省昌松爱…