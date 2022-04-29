佛山10.39亿元挂牌南海2宗地块 按价高者得确定竞得人_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

观点网讯： 4月29日，佛山市公共资源交易中心发布南海区2宗地块网上挂牌出让公告。 观点新媒体从公告获悉，2宗地块总起拍价达10.39亿元，均采用增价方式进行报价，按照价高者得的原则确定竞得人。 其中，TD2022WG0018地块，为佛山市南海区桂城桂澜路地段A14区B地块，土地面积16034.11平方米，用途为零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地、城市道路用地，起始价51548万元。 该地块公告期自2022年4月29日至2022年5月19日止；网上报价期限为2022年5月20日8时30分至2022年5月30日15时止。 TD2022WG0019地块，为佛山市南海区九江镇九江大道下西村地段南侧A地块，土地面积51074.55平方米，用途城镇住宅用地兼容零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地，起始价52350万元。 该地块公告期自2022年4月29日至2022年5月20日止；网上报价期限为2022年5月21日8时30分至2022年5月31日10时止。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等…