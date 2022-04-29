旅游 精彩活动上线，“五一”长假你准备好了吗？_人民号

“ 五一 ”长假即将来临，各大景区纷纷推出特色产品，希望为憋闷许久的游客带来欢乐。据了解，四月中旬因为频频出新而广受关注的银基国际旅游度假区率先吹响了“ 五一 ”狂欢的号角。 4月28日，银基欢腾国际大马戏欢乐重启！许多慕名已久的游客不惜冒雨赶往现场，观看银基欢腾国际大马戏2022年首秀。来自加拿大太阳马戏团的空中绸舞；获得蒙特卡洛国际马戏节金奖的炫彩球技；唯美动人的杆上芭蕾；水中精灵、汪汪总动员、消失的公主……现场还有三位小丑王子邀请观众一起沉浸式体验马戏演出带来的奇妙乐趣。一位观众激动地表示：“那个杆上芭蕾的小姐姐好美啊！还有那个悬空的大魔轮，演员高空跳绳看得我着实捏了一把汗。这次感受非常棒，大郑州人来玩还不用担心变码，‘ 五一 ’带家人一起来玩。” 据工作人员介绍，银基欢腾国际大马戏是银基文旅集团联合国际高端马戏运营品牌“欢腾马戏”共同推出的国际性艺术演出，融入电影《马戏之王》以及威尼斯狂欢节的欢乐元素，为游客带来嗨翻全场的视听盛宴。来自俄罗斯、乌克兰、西班牙等多个国家的演员，为了心中的梦想背上行囊同台演出，真实演绎了行者有疆，艺术无界；杆上芭蕾和汪汪总动员的演员还 是来自俄罗斯…