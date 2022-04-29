[携程：“五一”联合三亚等目的地商家开播超百场 云旅游升温-科技-金融界] “五一”小长假将至，今年假期，疫情防控重点地区的居民不得不取消外出旅行计划，将出行范围进一步缩小。游客出不来，旅行平台和旅游商家也加大线上内容投入，为大众疫后旅行提前“种草“。据了解，“五一”期间，携程平台将开播超百场，包括官方直播和平台商家自播。 就数量众多的平台商家自播来看，截至4月27日，4月商家已在携程平台上开播超1500场，用户观看量同比去年同时段提升82%。其中，直播场次最多的酒店为泸沽湖栖海听风漫月阁店和花筑・丽江古城藏元酒店，共计开播35次；直播场次最多的景区为广州塔和北京海洋馆，开播27次。 携程直播相关负责人介绍，3月下旬以来，随着国内多地疫情防控升级，本地游、周边游成为主旋律。游客无法远行，旅业商家、泛旅游品牌便纷纷主动“走出来”，通过直播、纪录片、线上活动等形式，为用户呈现云端旅行体验内容、维持品牌和用户联结，以待疫情好转重启增长。数据显示，今年以来，携程平台上的日均开播数达到50场次。 节前紧抓预订窗口 平台联合目的地、当地商家推出直播矩阵 4月27日，假期前最后一场携程BOSS直播中…