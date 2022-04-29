旅游 聚焦“元宇宙”，沉浸“新国潮”_人民号

4月28日，北京欢乐谷•天光夜谭PLUS完成内部测试首演，将根据疫情形势变化，择日对公众游客焕新开放。天光夜谭PLUS是在2021年六期•天光夜谭“夜经济六部曲”（夜游、夜秀、夜赏、夜宴、夜购、夜读）的基础上进行迭代升级，全新增加“两大国潮幻影秀、一处策展型购物中心、一个亲子无动力游乐区、一场升级版花车巡游”等新物种，科技赋能打造演艺矩阵、演艺变现链接新零售浪潮，在新赛道上巩固“演艺谷”根基，探索年轻化语态、亲子游动能和文商旅融合新方向。 白天•大秀欢乐 ，夜晚•欢乐大秀 “文化是民族的精神命脉，文艺是时代的号角”，北京欢乐谷牢牢把握民族复兴的时代主题，从中华文化的瑰丽宝库提炼主题、萃取题材，沉浸“新国潮”，破圈“融演艺”，“锻造”两大国潮幻影秀，展现创造之力、文化之美。两场大秀领衔2022年北京欢乐谷“国潮年”主题定位，并以“娱乐+科技”提供超凡视觉盛宴，用现代审美手段展现东方传统美学，打造沉浸式游玩打卡点。 欢乐魔方之《盖世英雄》城市空间互娱装置体验秀以东方文明展开，开发中国主题公园融演艺IP“欢乐齐天”，融合东方文化、武侠精神、中国功夫、大唐礼乐舞仪文化提炼出：鼓韵、扇舞、飞天胡…