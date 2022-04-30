云南 旅游+书店 文旅融合新亮点-中国网

实体书店单一售卖功能和旅游项目单纯观光的游玩方式，已无法满足当下人们的美好生活需求，只有提供更具融合力、感染力的产品，才能不断丰富文化和旅游的体验内容，才能充分满足全方位、多层次的需求，也才能更进一步激发文化和旅游消费对经济的拉动力。随着文旅融合不断深入推进，人民群众对品质阅读、品质旅行提出了新要求。将图书馆、书店开进旅游景区，是文旅融合最恰当的表达方式之一。近期，云南旅游图书馆在昆明市正式开馆运行，引起广泛关注。 在云南省文化和旅游厅的指导和中国旅游出版社的帮助下，依托文旅部门机构合并的整合优势与扶持特色书店的政策导向，云南省旅游规划研究院积极利用“中国旅游书店智库”“中国旅游出版社云南读者服务部”等条件，聚焦“书店+旅游”文旅融合，把图书馆、书店与景区、小镇、乡村、度假区等相结合，兼具读书、创作、展示、出版、社交功能，融旅游咨询、游客服务等多功能于一体，探索旅游图书馆和书店成为文旅高质量融合的新亮点。 旅游图书馆和书店是生活圈、旅游圈和休闲圈的跨界融合新场景。对于大众游客，它是传统精粹和时尚新潮共鸣、文化气息和趣味情调同在的文旅综合体；对于当地居民，它是通过传播文化思想、培养阅读习…