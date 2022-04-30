私人飞机上舞起来！谷爱凌捷全家离开，外婆戴墨镜在豪华机舱跳舞纽约旅行

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 北京时间4月30日一大早，谷爱凌一家乘坐私人飞机由北京飞抵纽约，一场说走就走的“旅行”终于付诸了行动。 就在前两日，谷爱凌在社交平台上精心准备了九宫格照片，并且附言：“谢谢中国”，疑似准备离开中国。 随着谷爱凌的“官宣”，让很多喜爱她的粉丝们瞬间泪目。 最近一段时间，从冬奥会走下赛场的谷爱凌，可以说是完全暴露在大家的视野里。 参加广告商的代言活动； 接受在人民大会堂的表彰； 到央视直播间教大家健身； 经常现身北京街头与谷妈妈长跑； 偶尔跑到三里屯偷吃一些自己喜爱的零食。。。 似乎大家已经开始慢慢习惯有这么一个古灵精怪又接地气的小姑娘陪伴着大家的日常生活。 甚至有很多冰迷们，每天都会主动去刷新闻，看看谷爱凌今天又有啥行踪。 可以说，谷爱凌的全民偶像光环开始慢慢闪耀着光芒。 于是，当看到谷爱凌突然宣布将要离开中国时，很多粉丝有些措手不及。 其实，从小就在美国长大的谷爱凌虽然每年都会来北京陪伴外婆，但时间上也只是匆匆忙忙。 今年的冬奥会正好在中国举办，这才上谷爱凌在比赛后可以留在国内生活这么久。 此外，虽然在宣布离开时，谷爱凌的四字留言受到比…