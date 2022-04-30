上海2022年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 从防疫一线，到保供源头；从闭环管理，到全员上阵；从线上紧急开通平价团购入口，到线下打通保供“最后一公里”……特殊时期，大型商业服务业企业月星集团多措并举，一手抓疫情防控，一手抓保畅稳供，成为沪上实体商业践行社会责任，助力抗疫保供的一个样本。

全国政协委员、全国工商联常委、月星集团董事局主席丁佐宏说：“为坚决打赢疫情防控攻坚战，月星集团创新实体商业保供方式，在严格落实闭环管理的基础上，用实际行动积极恢复生产，为供应链稳定发挥平台作用，做出民企贡献。”

靠前指挥 发挥商业平台保供优势 打通配送“最后一公里”

本轮疫情发生以来，“保供”一直是月星集团的经营工作的关键词。从3月中下旬起，月星集团旗下黄山水云间、月星家居、环球港湾、环球家屋等各板块就紧急筹措蔬菜等物资，免费发放给消费者、品牌商户和周边居民。进入4月，随着上海疫情防控进入关键阶段，民生保供更是成为防疫工作的重要环节。

为此，丁佐宏连续多日召集线上特别会议，研究“保供”方案，在他亲自推动、指挥之下，“月星集团抗疫保供再行动”方案出炉。上海环球港，月星家居澳门路商场，月星家居松江商场，协同保供商户迅速行动起来，以“闭店”营业的方式复工复产，成为上海保供的一支重要力量。

4月15日起，上海市街头陆续出现“环球店小二”“月星店小三”的运送车辆，这一幕成为城市里的一道独特风景。由环球港和月星家居工作人员组成的保供队伍，被称为“环球店小二”与“月星店小三”。前者旨在解决打通“商户-物流-市民”的最后一公里物流堵点；后者则依托月星家居的专业力量，提供人们封控期间及封控解除后的救急家政服务需求。

随着订单不断增长，月星的“店小二”“店小三”们从家里带着被子和几套随身衣物就在单位住了下来，全力投入到保供复产中。环球港商业集团常务副总裁吴雪芬、上海环球港总经理苗翠艳、常务副总经理陈瑶、月星家居澳门路商场总经理李丹等一众女将每天从早忙到晚，做好各项协调及运营工作。集团总部综合管理中心总经理陈震、环球港商业集团副总裁陈远等则主动下沉一线，成为驾驶员和配送员，更有无数的月星人不辞辛劳将商品服务及时送达千家万户。

与此同时，为了保障“末端配送到位”，全体封控在小区的月星员工，主动化身为“店小二”团长，及时汇总社区居民的紧急需求，协助解决。月星集团还紧急上线微信小程序，开通400服务热线，通过多种渠道确保保供行动能够覆盖更大范围，惠及更多人群。

丁佐宏认为，特大城市保供，需要发动大市场的活力。特殊时期，月星有责任发挥平台优势和资源优势，协助品牌、商户打通保供最后一公里。月星集团也在不断努力，力争将更多产品和服务送达至更多的小区和顾客，实现高质量、多样化的保供，为政府分忧，为大众解愁。

源头保供 首席“店小二”也是搬运工

最近一段时间，在上海环球港东广场，不时就能看见从如皋开来的大卡车。车头挂着“月星店小二店小三抗疫保供在行动”的红色条幅，格外醒目。

这些载重数十吨的卡车内装满了春笋、青菜、韭菜、油麦菜、生菜、包菜、莴苣、洋葱、茄子、黄瓜、草鸡蛋等新鲜蔬果和禽蛋等生活物资。这些保供物资随团购产品会免费赠送给小区居民。但很多人不知道的是，它背后凝结着丁佐宏不少的心思与功夫。

本轮疫情发生以来，上海农产品供应链受阻，给城市日常生活造成不小的影响。为缓解上海农产品供应问题，丁佐宏除要求月星位于全国各地的项目紧急调配相关物资支援上海外，更是亲赴老家如皋，身体力行为上海保供出力。月星集团不少运达上海的物资，是丁佐宏和如皋乡亲们自采于自家的田间地头。为了保证蔬菜新鲜，丁佐宏带领月星如皋项目的“店小二”们直接到源头采摘。周边的亲友邻居闻悉后纷纷从自家地头上采菜支援。

有一回，连丁佐宏80多岁的老母亲也加入其中，“大家都细一点，老叶子摘掉，个头太小的菜就不要装袋了。”老人家一边帮忙装袋，一边细心指导。采摘、分拣、搬运、装袋、统计、消毒、装车……数十吨各类生活物资连夜组织起来，在清早装车完毕。发车前，没怎么休息的丁佐宏再三嘱咐司机一路小心，尽早送达。

值得一提的是，与蔬菜物资同车抵沪的，还有丁佐宏特意准备的玫瑰花。最近一段时间，不仅是订购了环球港或月星家居产品和服务的顾客，收到了一份如皋蔬果包和一支玫瑰花，在环球“店小二”服务的各个小区的医务工作者、社区工作人员和志愿者们也都收到了同样的礼物。

予人玫瑰，手有余香。丁佐宏说：“月星集团与沪上所有的保供单位能快速有效地开展工作，离不开政府的指导，离不开商户们的协作，也离不开广大消费者的支持，更离不开千千万万的医务工作者和志愿者们的默默付出。我希望这一支支玫瑰能把大家的心聚在一起，共同为守护上海而努力。”

发挥平台作用 月星集团多措并举助力上海保供 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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