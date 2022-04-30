04月30日蚌埠前往崇左出行防疫政策查询-从蚌埠出发到崇左的防疫政策_第一生活网

04月30日蚌埠前往崇左出行防疫政策查询-从蚌埠出发到崇左的防疫政策 田影学 导读04月30日蚌埠前往崇左出行防疫政策查询-从蚌埠出发到崇左的防疫政策（数据来源：本地宝）1、出蚌埠-：倡导非必要不离蚌，清明节假期本市人… 04月30日蚌埠前往崇左出行防疫政策查询-从蚌埠出发到崇左的防疫政策（数据来源：本地宝） 1、出蚌埠-：倡导非必要不离蚌，清明节假期本市人员要减少非必要的跨县区流动。确需出市的，坚持“谁审批、谁负责”，归属党政机关、企事业单位的人员需由单位主要负责人签字同意。其他人员确需离蚌的，需时刻关注目的地和沿途地区风险等级，不要前往中高风险地区所在城市。返蚌按我市管控政策执行。 2、到崇左-:各级各类宾馆、酒店、旅馆、民宿、商住楼、农家乐等提供住宿服务的场所，要查验入住人员的通信行程卡，如入住人员有广州旅居史，要立即向属地社区、街道报告，并落实相关疫情防控措施。 3、重要提醒：以上政策整理自当地政府等公开发布的消息,如有更新或错漏请以最新政策为准，建议在出行前咨询当地防疫部门、机场、火车站等。 免责声明：本文由用户自主上传，版权归原作者所有，若有来源标注错误或侵犯了您的合法…