吉林长春商贸领域逐步恢复营业

根据《吉林省人民政府办公厅关于积极应对疫情影响促进消费回补和潜力释放若干措施的通知》，为尽快恢复正常生产生活秩序和市场化供应体系，长春市商贸企业复商复市专班今天就长春商贸相关领域恢复营业发布通告如下： 即日起，在落实好疫情防控各项措施的前提下，经营场所为防范区且为以下领域的企业（含个体工商户）可恢复营业： （一）积极稳妥开放大型生产生活市场。 恢复各类批发市场、消费品市场及农贸市场，包括建材、钢材等生产资料市场；蔬菜、水果、水产等生活必需品批发市场；各类农贸市场；家具五金装饰材料、电器通信器材、电子设备、纺织服装鞋帽、日用品、医药、食品饮料等消费品市场。 （二）尽快恢复各类商品零售经营场所。 包括各类百货商场、家居卖场、商业综合体；各类超市（便利店）、生鲜店、水果店；各类日用百货、副食品、服装鞋帽零售门店；书店、建材五金店、家电经销、汽车经销、药品经销企业；加油站。 （三）加快恢复居民生活服务业。 支持各类美发店、洗衣店、家政服务、洗车洗衣、汽车维修、生活设施维修等居民服务业尽快恢复营业，满足居民日常生活需求。美容、洗浴、足疗按摩暂不允许对外开放，恢复营业时间另行通知。 （四）有序开放…