“天价”周边游：普涨几倍民宿均价上千，住五天比出国玩一趟还贵古北水镇自由行魏长仁携程

撰文/ 《财经天下》周刊作者 张继康 编辑/ 陈芳 京郊游贵了好几倍 4月30日，五一假期第一天，北京晴空万里，不少人选择出门走走，感受大自然的气息。高格一大早就来到位于北京门头沟的戒台寺，拿着花45元购买的门票和48小时核酸证明，顺利进入这座千年古刹，在里面走走停停。 门票是高格提前一天预约的，她原本计划晚上住附近的民宿，明天起来接着去妙峰山、潭柘寺逛逛。打开高德搜了一下，被标价吓了一大跳，一个名为柒陆Club的民宿，住一晚要3393元，比平时1403元的售价贵了近两千元，是日常价格的2.4倍；另一家名为花筑北京山山有年的民宿住一晚要3875元，是平时一晚1251元的3倍多。 高格不死心又去专门做旅游的携程上搜了搜，发现情况一样，一个名叫北京呢喃山居私汤民宿的私汤小院住一晚要6117元，而平时只要793元，足足贵了7倍多。一个名为小驴民宿的住一晚要2186元，是平时366元售价的近6倍。 “这也太贵了。”最终高格打消了住在附近的念头，打算下午原路开一个小时的车回家，明天再换个地方玩。 五一前，赵维原本是计划带三岁的孩子去位于北京延庆的Club Med Joyview度假村的，她听朋…