2016年2月，辽宁省人民政府批准组建辽宁省水资源管理集团有限责任公司，负责省属水利国有资产经营管理。集团现有子公司18家，注册资本200亿元。组建以来，集团谋划实施了“供水、能源、投融资、渔业、旅游”五大板块发展战略。营收从14.5亿元增长到21.48亿元，增长48.1%；利润从组建前亏损4.82亿元到盈利1.71亿元，增盈6.53亿元；总资产从504亿元增加到628亿元，增长24.6%。 集团是辽宁省供水能力最强、供水规模最大、供水范围最广的供水企业，在规划设计、施工组织、科学研究等方面的人才资源丰富。集团拥有世界上最长有压、无压输水隧洞、亚洲最长的输水管线。集团2大流域调水工程年设计供水能力39.2亿立方米。9大水库总库容95亿立方米，其中兴利库容53亿立方米。集团为全省13个省辖市提供优质供水服务，年均供水37亿立方米，约占全省地表水供水能力的50%。 领导致辞 新时代，新气象。2016年乘着振兴东北老工业基地的东风，省水资源管理集团应运而生，组建三年来，在省委、省政府和省国资委的领导下，深入贯彻习近平总书记“四个着力”“三个推进”要求，全体干部职工团结奋进、攻坚克难，实现一年…