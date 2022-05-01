突发！楼房垮塌！内有餐馆、旅馆、私人影院！正在搜救！_深圳热线

本文转自：新安晚报 = 4月29日中午，多名网友反映，湖南长沙医学院后一街的一栋楼房突然倒塌。一名医学院学生告诉记者，倒塌的楼是校外的民房，里面还有几家商户。中午12点出头，她下课后原本想到该楼一层的一家餐馆吃麻辣烫，但因为附近有人去世摆了灵堂，她没去。 她刚进学校时就听到一声巨响，赶到现场就看到楼已经塌了，现场尘土飞扬。“这栋楼里有饭店和网吧，楼上可能还有人租住。现在已经有我们医学院的救护车赶过去了，我们学校靠近这边的北门已经关了。” 据该学生拍摄的现场照片显示，该楼塌了之后，废墟堆到两层高，侧面未倒塌的楼房也有部分受损。旁边有人搭设了灵堂。 另据网友上个月在某地图应用软件上传的该楼照片显示，该楼共6层，一层有一家麻辣烫、一家饮料店，二楼还有一家餐厅，楼内还有旅馆。据附近学生提供的现场照片显示，已有被困人员被救出。 29日下午，长沙望城区应急管理局一名在现场进行救援调度的工作人员告诉北京青年报记者，目前现场正在开展救援，人员被困和伤亡情况暂不清楚。 据央视新闻报道:4月29日，湖南长沙望城区雷锋大道发生一起建筑垮塌事故。湖南省长沙市消防救援支队指挥中心接报警后立即调派10个消防救援站…