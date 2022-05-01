长沙民房垮塌事故传来两个消息，涉及一组数字和一个人，让人扎心坍塌失联楼房居民楼

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 >备受关注的“长沙民房垮塌”事故距离事发已经过去了三十多个小时，目前救援工作正在抓紧进行中。为了争取在黄金救援时间内救出更多的失联人员，现场救援人员日夜不停，全力以赴推进救援工作的快速进行。 来自救援现场的最新画面 4月30日，事故现场调度处置指挥部举行了一场新闻发布会，发布会通报了最新救援进展情况。通报称，事故发生后造成23人被困，目前已救出5人。此外还有39人失联。换句话说，在此次垮塌事故中， 共有62人被困或失联，去掉已经救出的5人，目前还有57人下落不明，生死未卜。 救援人员正昼夜不停地开展营救 根据最新发布的准确信息，发生在长沙市望城区金山桥街道金坪社区盘树湾的这起自建房垮塌事故发生的准确时间是4月29日12时24分。整栋自建房共有六层半，整栋楼有饭店、旅馆、私人影院等多家店铺，再加上事发时正值中午吃饭时间，因此大楼里的食客、旅客等多人被困。 救援人员连夜搜救被困和失联人员 由于垮塌建筑位于长沙医学院北门附近，该校有学生分析认为，由于事发时正是中午饭点，肯定有学生会过去吃饭。好在事故是发生在中午，如果是晚上的话，很可能会有更多…