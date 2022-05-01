上海2022年5月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年的这次突发疫情正逐步显现拐点，疫情防控进入最后攻坚，广大的企业和员工在经历这波疫情后即将开始恢复生产和返回自己的岗位。当前疫情对各行各类企业的业务发展、投资决策、计划预期会产生什么样的影响和挑战？

近日，全球领先的多元化专业服务与投资管理公司高力国际（纳斯达克证交所交易代码：CIGI；多伦多证交所交易代码：CIGI）发布2022年市场信心调研结果。高力国际实时追踪市场动态与发展趋势，始终用前瞻的策略拥抱未来。在4月19日到20日短短两天时间内，高力国际围绕房地产领域大家最关心的问题，以问卷形式邀请各行业企业参与调研，在上海以及全国其他城市完成了2,318份调研。

此次调研旨在通过分析受访者对于不同领域、不同行业受疫情影响的反馈和专业判断，将最新的市场反应最快速、最直观地呈现出来。为探索房地产市场的战略机遇与展望，研究受疫情冲击后市场复苏和持续发展面临的挑战、关键举措、和创新业务模式转变奉献我们的专业力量。

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1.受访者画像

2.主要调研结果【宏观经济】

整体来看，受访者对于未来三年中国的总体经济和市场走势更为乐观，71%的受访者对宏观市场的信心并没有受到负面影响，超过30%的开发商和投资方都继续看好未来三年走势。可以看出此次疫情对受访者市场信心的影响仅为短期和阶段性的。

3.主要调研结果【投资信心】

总体来看，接近80%的受访者认为此次疫情不会影响其在中国的投资，其中16%的受访者考虑在疫情后加大投资，而此数据在2020年高力国际同样情况下进行的疫情影响调研中仅为8%。由此可见，整个市场对中国抗疫的信心，以及对于复工复产后市场的正向预期。

4.主要调研结果【公司策略】

几乎所有调查中提及的行业，50%以上的受访者认为所在公司不会减少运营成本的投入。其中，贸易、物流交通、金融保险行业目前受疫情负面影响较小；值得注意的是，超过12%的汽车、能源化工、TMT及医疗健康行业受访者考虑疫情后增加运营投入，为提振市场释放积极信号。

在“动态清零”体方针指引下，在各级政府的重视和支持下，受访企业均表达共渡难关的信心：此次疫情带来的负面影响是阶段性的，中长期仍看好对中国及上海的投资，相信能够尽快获得更多相关金融信贷和各方面政策支持，确保要素保障和用工需求，加快推动复工复产，更好地实现企业的发展目标。

虽然距离此次疫情全部结束可能还需要一定时间。但是，我们相信曙光就在眼前，我们无惧任何困难。高力国际始终与我们的客户一起砥砺前行、加速成功；为行业的发展出谋划策、携手共进。

高力国际2022年市场信心调研结果发布 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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