假期防控不放松 有序出行提升体验周边游旅游假日

央视网消息：“五一”假期期间，在做好疫情防控的同时，各大景区景点也推出了丰富的活动，提升游客的旅游体验。文化和旅游部提醒有出门游玩计划的朋友们，要密切关注国内疫情动态和中高风险地区变化情况，不要前往中高风险地区旅游，提前了解出发地、目的地防控政策，并做好个人防护。 福建福州：景区有序开放 文化盛宴迎“五一” 福建福州的三坊七巷、闽越水镇等景区有序开放，在严格落实疫情防控各项措施的前提下，传统闽剧、评话、伬唱等多样的艺术表演，丰富市民游客的节日文化生活。 福建福州闽越水镇景区工作人员 方国林：园区内的所有商户和员工必须每两天做一次核酸检验，而且我们所有的场馆也必须每天进行消毒。 郊外赏花、公园露营、户外运动等方式受热捧 家庭游、短线游、周边游、自驾游成为这个假日的旅游主体，郊外赏花、公园露营、户外运动等方式也受到热捧。重庆、广西等地纷纷推出观田园风光、采时令水果、赏春季花卉等丰富多彩的活动。 游客：肯定很霸道、很巴适，我们是专程而来，为了赶在金佛山杜鹃花期，这次也是不虚此行。 浙江、宁夏等地推文旅优惠活动 活跃旅游市场 当下本地游成为旅游复苏的新方向和新热点。“五一”期间，浙江杭州、宁…