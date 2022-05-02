吉林长春中风险区“清零”，全域均为低风险！防范区商贸相关领域恢复营业_凤凰网

据吉林长春市卫健委消息， 4月30日0-24时，长春市新增本地确诊病例16例（含11例无症状感染者转为确诊病例），新增本地无症状感染者23例， 以上人员均在隔离管控中发现。 据央视网报道，据长春卫健委消息，根据国务院联防联控机制有关规定，结合当前长春市疫情处置情况，经研究决定，自2022年5月1日15时起，将绿园区青年街道宇航社区133厂宿舍、绿园区林园街道3535小区、绿园区青年街道宇航社区日鑫小区B区3个区域由中风险区调整为低风险区，其他区域风险等级不变。 调整后，长春市全域均为低风险区。 图片来源：视觉中国 VCG111379712941 据央视新闻报道，根据《吉林省人民政府办公厅关于积极应对疫情影响促进消费回补和潜力释放若干措施的通知》，为尽快恢复正常生产生活秩序和市场化供应体系，长春市商贸企业复商复市专班5月1日就长春商贸相关领域恢复营业发布通告如下： 即日起， 在落实好疫情防控各项措施的前提下，经营场所为防范区且为以下领域的企业（含个体工商户）可恢复营业： （一）积极稳妥开放大型生产生活市场。 恢复各类批发市场、消费品市场及农贸市场，包括建材、钢材等生产资料市场；蔬菜、水果…