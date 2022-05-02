上海3干部被处理！小汤山方舱医院正式启用，北京新增55例，多位在校师生确诊_凤凰网财经_凤凰网

券商中国 杨喻程/整理 4月30日15时至5月1日15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者55例，其中朝阳区20例，感染者436、440、444、457，现住址均位于朝阳区，均为在校老师，作为感染者143的密切接触者进行集中隔离。55例感染者中，52例为管控人员。 北京本土感染者+55 5月1日，北京市召开新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第321场新闻发布会。 北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，4月30日15时至5月1日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者55例，其中确诊病例51例、无症状感染者4例；朝阳区20例、房山区14例、通州区8例、石景山区5 例、海淀区3例、大兴区2例、丰台区1例、经开区1例、顺义区1例。52例为管控人员，1例社区筛查、1例主动检测、1例主动就诊。 朝阳区20例： 感染者436、440、444、457： 现住址均位于朝阳区，均为 在校老师 。作为感染者143的 密切接触者 进行集中隔离，4月30日诊断为 确诊病例 ，感染者436、440临床分型均为轻型，感染者444、457均为普通型。 感染者441： 现住朝阳区小红门乡牌坊…