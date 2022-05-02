IDG在线旅游投资布局，携程、玩途旅行、好巧网在列界面新闻 · JMedia

文|电子商务研究中心 当前新冠疫情形势仍然在全球流行，对旅游业带来了较大的冲击和挑战。 社会智库网经社电子商务研究中心此前发布的《2021年度中国移动出行市场数据报告》显示，2021年在线旅游市场规模得到恢复性增长。2021年在线旅游市场规模约为8635亿元，同比增长35.21%，渗透率约为29.6%；用户规模约为4.49亿人，同比增长3.93%。在此，资本对在线旅游的关注度如何？本文就IDG在线旅游领域的投资布局进行复盘。 网经社将狭义移动出行定义为基于智能移动终端的出行服务，主要包括网约车、共享单车、租车、停车、地图导航、代驾等业态。而广义上的移动出行还包括在线旅游（OTA)，指消费者基于互联网进行旅游出行服务产品预订、购买的一种消费行为，其主要包括以车票（机票）、住宿、门票业务为主的综合性旅游平台。（注：本文仅包括在线旅游） 该行业主流玩家有：（1）综合OTA：携程、同程旅行、马蜂窝、美团旅行、去哪儿、飞猪、途牛、穷游网、驴妈妈、客路旅行、在途商旅、猫途鹰、KKday、皇包车、稀饭旅行、要出发、遨游网、6人游、五分旅游网、彩贝壳、泰坦云、MyTaiwanTour、八爪鱼在线旅游、…