山东德州乐陵市新增2名无症状感染者 活动轨迹公布高速隔离酒店

5月2日，山东德州乐陵市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）发布《乐陵市关于寻找密接者及高风险人员的公告》，公告指出，5月1日至5月2日10时，乐陵市在集中隔离点隔离人员核酸检测中发现有2人核酸检测呈阳性，经专家组会诊确定为无症状感染者，2人在乐陵市活动轨迹公告如下： 无症状感染者1任某某： 4月29日 14：00，自北京大兴区拼车返回乐陵。19：26入住乐陵市米高时尚酒店。19：45进入滨海恒发购物中心一楼超市购买矿泉水、卫生纸，20：00付款。随后去公安局路南谷谷蔬现炒快餐店，20：27付款，之后返回酒店。 4月30日 上午未外出，15：00左右在滨海对面鑫淼茉莉花茶店买茶叶，付款时间15：07。随后返回酒店。17：21滨海恒发购物中心附近亚洲人理发店理发，付款时间17：27。17：40左右与朋友、妹妹驾车前往乐陵市德百广场购，自东南门进入。17：55到德百广场一楼超市购物，18：00在东侧收银台付款，后乘坐观光电梯去四楼火炉家黑牛烤肉店就餐，19：25到德百广场一楼超市购物，19：31在东侧收银台付款，随后到一楼樱瑾饰品店购物，付款时间19：34。之后同朋友、妹妹乘坐观…