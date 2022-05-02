吉林长春中风险区“清零” 全域均为低风险！提防区商贸相关规模恢复营业！,伊朗足球 ,伊朗宣布1万旧币换1新币 ,伊朗石油 ,伊朗人质危机

当前位置： 首页 > 电子商务 > 正文 吉林长春中风险区“清零” 全域均为低风险！提防区商贸相关规模恢复营业！ 时间：2022-05-02 10:18:54 来源：本站 阅读：4491486次 (三)加速恢复居平易近糊口处事业。 撑持各类美发店、洗衣店、家政处事、洗车洗衣、汽车维修、糊口行动措施维修等居平易近处事业尽快恢复营业，知足居平易近日常糊口需求。美容、沐浴、足疗按摩暂不许可对外开放，恢复营业时刻另行通知。 据吉林长春市卫健委动静，4月30日0-24时，长春市新增当地确诊病例16例(含11例无症状传染者转为确诊病例)，新增当地无症状传染者23例，以上人员均在隔离管控中发现。 据央视网报道，据长春卫健委动静，按照国务院联防联控机制有关划定，连系当前长春市疫情措置情形，经研究抉择，自2022年5月1日15时起，将绿园区青年街道宇航社区133厂宿舍、绿园区林园街道3535小区、绿园区青年街道宇航社区日鑫小区B区3个区域由中风险区调整为低风险区，其他区域风险品级不变。 (四)有序开放餐饮营业。 指导酒店、饭馆、餐厅、快餐店等经由过程外卖、自提等体例恢复营业，无接触配送，禁止堂食，恢复堂…