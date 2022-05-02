多彩假日 享受美好生活 乡村游旅游花海_网易政务

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 （原标题：多彩假日 享受美好生活） 央视网消息 （新闻联播）：“五一”假期，各地在落实落细防控举措的同时，推出各具特色的活动，让人们的假日生活丰富多彩。 这个假期，近郊游、乡村游成为不少家庭的首选。在贵州遵义乌江寨，人们饱览自然风光，感受特色民俗。随着乡村振兴的全面推进，这个昔日闭塞破旧的村寨，如今变身美丽乡村，吸引八方游客。 春和景明，出游踏青正当时。在新疆昌吉，百里丹霞风景公路层峦叠嶂、色彩斑斓，壮丽的景色吸引了不少自驾爱好者前来。在河南新乡，人们支起帐篷、放松身心，在青山绿水间亲近自然，畅享美好假日。内蒙古康巴什的郁金香、广西富川的月季，在节日期间绚丽绽放，美不胜收。在浙江临安，20万株玫瑰花迎来盛花期，人们置身花海，打卡拍照。 “五一”假期，人们走入田间地头，感受劳动乐趣。在重庆南川的万亩梯田，在江西吉安的春耕现场，在四川遂宁的现代农业基地，家长和孩子们共同劳作，学习农技知识，体验农耕文化。 这个假期，宁夏深挖旅游潜力，70多家A级景区免收门票，当地在做好疫情防控的同时，引导人们有序游玩。福建福州旅游景点按照“限量、预约、错峰”…