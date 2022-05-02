瑞士日内瓦2022年5月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球知名的香精香料私营企业芬美意今日宣布已通过增持股权的方式获得其战略合作伙伴杭州安赛生物科技有限公司（以下简称“安赛”）的多数股权（待当地主管部门核准登记）。自 2019 年芬美意开始持有安赛少数股权以来，这家企业一直是芬美意的战略合作伙伴。此次增持股权将进一步增强芬美意面向快速增长的中国本地市场的服务能力，同时又能扩大其在中国的影响力。此次股权增持不会影响安赛的正常运营，其管理团队将继续留任，并致力于为安赛客户提供优质服务。

“芬美意将继续致力于在中国投资和发展，这是我们对这个关键市场数十年不变的承诺。”芬美意首席执行官高诗庭（Gilbert Ghostine）表示。“我很高兴地宣布，在长期合作的基础上，我们已成功收购安赛的多数股权。自此，安赛对中国客户的深入了解、地域影响和敏捷响应能力与芬美意的创新能力、消费者洞察以及无与伦比的产品质量将深度结合，从而开辟新的增长途径。”

“我们与安赛的战略合作取得了诸多成就，这令我们感到非常自豪。安赛对本地市场的专业了解和敏捷响应与我们的先进技术、创作和生产能力相结合，实现了双赢，”芬美意中国总裁安保罗（Paul Andersson）表示，“安赛是一家富有活力和创业精神的企业。很高兴，我们双方的合作能够进入下一阶段，从而能更好地服务于快速增长的中国市场。”

“芬美意是一家非常有价值的战略合作伙伴，我们期待着更进一步的深度合作。我们将继续强强联合，保持对创新和客户服务的热情，以满足中国消费者不断变化的需求，”安赛董事长王颖说道。

中国是芬美意的关键战略市场，该市场具有令人瞩目的强大动力，将有力推动集团未来的发展。30多年来，芬美意持续投资中国市场，以扩大其在中国的业务覆盖和能力。最近的投资包括2019年在张家港开业的芬美意最大的食用香精制造工厂，以及为灵活应对当地客户对定制香氛和健康风味解决方案的需求，于2021年在广州开设的首家创香体验中心。芬美意的商业设施遍布全国，在上海、北京和广州设有应用实验室和办公场所，在上海、昆明和张家港设有生产基地，并在上海设有一家大型研究中心。

芬美意成功收购安赛多数股权，加码高速增长的中国风味市场 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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