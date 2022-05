InstaForex庆祝成立15周年

塞浦路斯利马索尔2022年5月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — InstaForex目前正在庆祝公司成立15周年。在2007年成立后不久,这家国际经纪商就与在线交易软件行业的领先企业MetaQuotes Software签署了一项合作协议。

InstaForex is chosen by millions of traders from around the world