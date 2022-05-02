InstaForex庆祝成立15周年

塞浦路斯利马索尔2022年5月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — InstaForex目前正在庆祝公司成立15周年。在2007年成立后不久，这家国际经纪商就与在线交易软件行业的领先企业MetaQuotes Software签署了一项合作协议。



InstaForex is chosen by millions of traders from around the world

自那以来，InstaForex已成长为一家值得信赖的经纪商，不仅提供进入全球所有金融市场的机会，同时也是一家先进的金融科技公司。该品牌将创新确定为其首要任务。

InstaForex是第一批推出信托管理技术，并为客户创造机会来跟单成功交易者的经纪商之一。该公司还开发了自己的服务——PAMM和ForexCopy系统。

该公司在全球范围内持续拓展服务。如今，InstaForex在全球各地都设有代表处，与世界各地的交易者进行合作。其客户已开设700多万个交易账户。

有利的交易条件不是让这家经纪商如此受欢迎的唯一原因。InstaForex还提供市场上最好的奖励计划，并定期举办各种比赛和回馈活动。

除了公众的认可外，InstaForex还具有高业绩评级。公司赢得了久负盛名的奖项，并多次被评为亚洲、东欧和独联体的最佳经纪商。

该经纪商最新的成就包括：被AtoZ Markets Forex Awards评为“亚洲最活跃的经纪商”，以及被总部位于英国的《全球品牌杂志》评为“最佳联盟计划”。

多年来，InstaForex与许多世界知名体育明星合作，包括 挪威冬季两项运动选手Ole Einar Bjørndalen、网球运动员Victoria Azarenka和Daria Kasatkina以及其他许多运动员。

如今，InstaForex的品牌大使是三次奥运会游泳冠军Yuliya Efimova、国际象棋大师Viswanathan Anand、顶级足球运动员Ales Loprais以及世界泰拳比赛冠军Vladimir Moravcik。

这家经纪商还与整个体育团队合作。InstaForex的合作伙伴包括德国足球俱乐部Borussia Dortmund、斯洛伐克冰球俱乐部Zvolen以及美国赛车队Dragon Racing。

此外，InstaForex还是InstaForex Loprais Team的冠名赞助商，这是一家知名的拉力赛车队，这再次证明了公司力求在各个方面取得最佳表现。这家经纪商始终尽一切努力在交易条件和客户服务方面达到最高质量标准。

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