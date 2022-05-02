ARÇELİK通过车库创新中心平台提高标准

伊斯坦布尔2022年5月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Arçelik致力于通过Garage Innovation Hub（车库创新中心）在全球范围内扩大研发和创新合作，获得全球领导地位。Arçelik Garage Innovation Hub是一个不断扩展的全球开放式创新平台，与2000多家合作伙伴进行互动，与1800多家初创企业建立了联系，并与80多家初创企业开展了合作。



Arçelik首席战略和数字官Utku Barış Pazar

Garage Innovation Hub组织了“开放创新日”活动，参与者包括来自世界各地的众多初创企业、商业领袖和投资者，以此促进开放式创新文化的传播。

Arçelik首席战略和数字官Utku Barış Pazar表示：

“作为一个不断扩展的全球创新平台，我们与来自世界各地近2000名利益相关者（包括职业导师、投资者、大学和创业者）汇聚一起，从构想阶段开始，为创业者提供企业发展、财务支持和指导机会。在成为一个全球领先的开放式创新平台的道路上，我们设定了多项重要目标，如支持在未来5年内，在我们业务运营的146个国家中，将新理念纳入可持续发展、人工智能、AR/VR、营销和生产技术、医疗保健等多个领域。随着我们继续为初创企业提供金融支持，我们将通过与地区风险投资基金合作，进一步增加我们对该生态系统的贡献。2022年2月，我们朝着这个方向迈出了第一步，成为全球知名风险投资基金500 Startups的有限合伙人；同年4月，我们加入了欧洲顶级风险投资基金之一Hoxton Ventures管理的最新基金。”

作为全球传播开放式创新文化的先锋之一，Arçelik的目标是通过Garage innovation Hub实现全球领先地位。自2017年成立以来，Arçelik Garage Innovation Hub已与2000多家合作伙伴互动，迄今为止已为40位创业者提供了800万土耳其里拉的资助，并为274位创业者提供了培训和指导支持。通过其孵化活动，公司已为80多家初创企业提供支持，以开发业务创意。

Garage Innovation Hub旨在通过在公司内外开展的创业精神、创新计划和活动来创建一个相互共享的生态系统，将创新创意转化为产品和项目。

公司将发挥促进作用，使该生态系统能够从初创企业、导师、投资者和相关非政府组织、私营和公共机构代表等生态系统参与者之间的知识、经验和联系中受益。

创新和创业计划的设计机构Garage Innovation Hub还致力于开发Arçelik核心能力之外的新技术和业务模式。

作为一个不断扩展的开放式创新平台，Garage Innovation Hub旨在根据其在开放创新领域的全球领导目标为该生态系统的发展做出贡献。在今年首次组织的“开放创新日”，Garage Innovation Hub汇集了来自世界各地的创新思想家、公司、初创企业和投资者。

为表明“开放创新日”是一个鼓励生态系统内重要参与者进行讨论的平台，Arçelik首席战略和数字官Utku Barış Pazar表示：“在短短5年内，我们与世界各地支持创新的众多大学、非政府组织、机构和组织展开了合作。创新不是一个机构或一个职能部门的事情。Garage innovation Hub等开放式创新平台可让想法变成现实，为造福人类的创新铺平道路。我们的目标是尽可能将越来越多的想法变为现实。”

Garage Innovation Hub与风险投资基金合作

Utku Barış Pazar在谈到Arçelik的开放式创新方法时表示：“我们已开始开发初创企业友好应用程序，以改善我们的初创企业合作。我们主张“勇敢、联络、冒险、价值”。我们的目标是为我们运营的146个国家的初创企业提供支持。在成为一个全球领先的开放式创新平台的道路上，我们将继续通过BIGG3等计划为创业者提供资助。Garage Innovation Hub还采取了另一步骤为创业者提供资本支持，并成为风险投资基金的合作伙伴。我们朝着这个方向迈出了第一步，成为全球知名风险投资基金500 Startups的有限合伙人，而且加入了欧洲顶级风险投资基金之一Hoxton Ventures管理的最新基金。”

作为联合国“世代平等论坛”承诺的一部分，Arçelik计划到2026年惠及7000名创业者（其中5000名是女性），并通过Garage Innovation Hub支持他们获得约500万美元的财政支持。

点击了解有关Arçelik Garage Innovation Hub的更多信息，并展开合作。

https://www.garageinnovationhub.com/

关于Arçelik

Arçelik在全球拥有4万多名员工，其全球运营业务包括在49个国家设立的销售和营销办事处，以及在9个国家设立的28个生产设施，以及12个品牌（Arçelik、Beko、Grundig、Blomberg、ElektraBregenz、Arctic、Leisure、Flavel、Deal、Altus、Dawlance、Voltas Beko）。Arçelik是按市场份额（基于销量）计算的欧洲第二大白色家电公司，2021年合并收入达到65亿欧元。Arçelik在全球拥有29个研发和设计中心及办事处，拥有超过2000名研究人员，迄今为止拥有3000多项国际申请专利。2021年，Arçelik在标普全球企业可持续发展评估的道琼斯可持续发展指数中连续第三年获得HPP家庭耐用品类别最高分。根据PAS 2060碳中和标准，Arçelik通过自己的碳信用，于2019年和2020年在全球制造中实现了范围1和范围2的碳中和。凭借其在可持续发展和可信脱碳路线图（实现净零排放）方面的领导地位， Arçelik成为业内第一家也是唯一一家获得威尔士亲王地球宪章徽章（Terra Carta Seal）的公司。Arçelik的使命是“尊重世界并得到世界尊重”。

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ARÇELİK通过车库创新中心平台提高标准 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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