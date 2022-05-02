旅游 “五一”假期黄山风景区做好节日服务与保障_TOM旅游

“五一”假期， 安徽黄山风景区 落实落细管理服务，统筹抓好疫情防控和旅游接待工作，多举措做好节日服务和保障。 在黄山南大门汤口高速出口，由黄山风景区管委会和汤口镇人民政府联合设立的健康志愿服务点实行24小时轮班值守，严格按照疫情防控措施要求，查验两码，为有需求的来（返）黄人员提供健康咨询和免费核酸釆样检测服务。据了解，景区抽调公安、交警、综治、交通、卫健等部门工作人员，并招募党群志愿者组成健康志愿服务点工作专班，把好 黄山 南大门防疫“首道防线”。 景区按照“限量、预约、错峰”要求，加强集散中心、索道等关键节点的管理。据黄山风景区游客集散中心有限公司副总经理黄利介绍，“五一”假期，他们对所有的进山游客进行健康码、行程码查验，要求游客佩戴好口罩，保持间距，体温测量正常后方可通行入园。同时对有黄山市外旅居史的人员，还将进行有效核酸检测阴性证明的查验，保障游客在黄山风景区安心游、放心游。 此外，景区各片区还积极开展迎客松党群志愿服务，为游客提供信息咨询、线路指引、景点介绍等，尽可能帮助游客解决各类问题。这个假期，黄山风景区实行领导分片包干制，管委会县处级以上领导干部和企业公司高管人员轮流驻片…