旅游 山东东平启动“乡村好时节”系列活动_TOM旅游

5月1日，“放歌新时代 奋进新征程”文化惠民演出进景区暨“好客山东•乡村好时节” 2022年东平县主题年启动仪式 在东平县水浒影视城举行。 今年东平县乡村好时节主题年活动选取了劳动节、夏至日、暑假、中秋国庆等乡村旅游热点时段,紧扣微度假、轻休闲、慢生活的群众出游新需求，推动“乡村好时节”品牌跨界出圈，打造乡村旅游的金字名片，满足人民群众对美好生活向往的新需求。下一步，还将深入研究乡土文化与传统“四时八节”传承延续，挖掘该县民间乡风民俗、手工技艺等资源，探索将传统技艺、民俗活动等开发为旅游商品、旅游体验，形成一批具有市场竞争力的“乡村好时节”商品。 东平县文化和旅游局局长刘华介绍了惠民消费季、功夫文化节、鲁风运河主题游、七夕情缘主题游、丰收齐鲁主题游、乡村贺年主题游等贯穿全年的“好客山东•乡村好时节”东平主题年活动内容。邀五湖四海的好朋友来东平，共赴一次美好之约、难忘之旅！ 启动仪式现场，舞蹈《东平湖韵》、歌曲《双脚踏上幸福路》、旗袍秀《美丽的东平湖》、舞蹈《灯火里的中国》、情景剧《燕青打擂》……一个个新近创作编排的节目受到游客的热烈欢迎，现场气氛热烈，极大丰富了景区游览内涵，游客纷纷拿…