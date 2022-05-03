携程股权曝光：梁建章持股3.6% 百度持股10.8%持股股权携程_手机网易网

雷递网 雷建平 5月2日报道 携程 日前发布年报，截至2021年2月28日，携程联合创始人、董事会执行主席梁建章 持股 为3.6%，联合创始人、董事会副主席兼总裁持股为1.4%，首席执行官兼董事孙洁持股为1.3%。 截至2021年2月28日，携程 股权 结构 百度仍为大股东，持股为10.8%，Morgan Stanley持股为5.8%，T.ROWE PRICE ASSOCIATES持股为5%。 携程2017年、2018年、2019年、2020年、2021年营收分别为267.96亿元、309.65亿元、356.66亿元、183.16亿元、200.23亿元（约31.42亿美元）。 携程2017年、2018年、2019年、2020年、2021年经营利润分别为29.43亿元、26.05亿元、50.4亿元、-14.23亿元、-14.11亿元（约2.21亿美元）。 携程2017年、2018年、2019年、2020年、2021年净利润分别为21.74亿元、10.96亿元、69.98亿元、-32.69亿元、-6.45亿元（约1亿美元）。 携程2021年第四季度净营收为47亿元（约7.35亿美元），较上…