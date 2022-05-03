大连：5月5日起，将开展每周全市范围内的常态化核酸检测筛查疫情大连市新冠肺炎

来源：央视网 “大连发布”微信公众号3日援引大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部消息，当前，多地疫情处于点多面广、多源多链、规模化与散在聚集并存的态势。近期，大连市周边城市也相继发生疫情。为进一步提高大连市“外防输入”能力，巩固来之不易的疫情防控成果，根据当前疫情防控形势，经市新冠肺炎疫情防控总指挥部研究决定，下达命令如下： 一、严格执行域外来（返）连人员自主报备制度。域外来（返）连人员须下载“e大连”“辽事通”APP或扫描“来连人员自主报备”二维码，登录并填报相关信息，提前24小时完成自主报备。对不报备人员，一律实施集中隔离，费用自理。各社区（村）收到报备信息后，须立即开展排查；对目的地信息填报有误的情况实行首问负责制，及时横传至其所在社区（村）；对疫情新发地区的来（返）连人员，结合大数据推送信息，及时排查做到“四早”“四清”；对未按规定即时完成抵连核酸检测人员，督促其及时完成核酸检测。 二、严格落实大连市现行重点管控和重点关注地区防控政策，分类实施集中隔离、居家隔离等管控措施。对来自发生疫情的地级以上城市（含重点管控和重点关注区）的来（返）连人员实施4天居家隔离。不具备居家隔离条件的，一…