深圳2022年5月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年4月28日至29日，格兰云天酒店管理公司南区总经理“市场营销铸力特训营”主题研讨会于深圳花园格兰云天大酒店顺利举行，公司旗下中国南区18家酒店的总经理参加。为期两天的研讨会，以自测、分组研讨及集中分享的形式，对参会总经理进行了量身定制的市场营销能力专业培训，涵盖了市场、收益、电商、会员、品牌及传媒等多个维度，旨在为疫情常态化下直面市场波动与挑战的酒店总经理提振信心，洞悉市场的发展与变化，并迅速反应制定有效的市场营销策略，助力酒店经营。

管理公司副总经理、南区总经理张立诚致开场辞。他提出，希望通过此次研讨会进一步全面提升总经理的市场营销专业能力，强化市场导向，精准营销，抓住机遇，赢得挑战。

管理公司市场营销中心总经理陈燕在会上解析了2022年各酒店经营指标完成情况，并详细分享了年度市场的趋势与动态。她表示，希望通过此次市场营销“铸力”特训，进一步帮助酒店总经理强化专业市场营销思维逻辑及战术，洞察市场趋势及客户需求，做好市场定位并打造具有竞争力的产品，制定有效的价格策略及市场推广举措，并通过精准的收益管控达到预期目标。



管理公司市场营销中心总经理陈燕分享酒店数据及市场趋势

研讨过程中，总经理们围绕市场营销专业问题开展了激烈的讨论，更将各酒店在经营过程中实际面临的问题和挑战带入话题共同进行剖析，不仅从中获得了更优解决方案及全面提升建议，更为如何在充满挑战的疫情常态化下全力完成经营指标、打造更具有竞争力的酒店品牌明晰了方向。

格兰云天酒店南区总经理“市场营销铸力特训营”主题研讨会举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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