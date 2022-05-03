旅游 新疆“五一”假日短途旅游线路让“新疆人游新疆”_TOM旅游

苍翠无边的雪松云杉，晶莹剔透的高山冰川，澄澈浩渺的塞外湖泊，连亘浩翰的戈壁沙海，绵延辽阔的草原及各种珍稀动植物组成了各种类型的自然保护区及自然奇观；古丝路上古城堡、古石窟、古寺庙、古驿站、古屯田遗址、古墓葬及千年干尸等众多文物古迹；还有47个民族、8种宗教的民族及民俗风情，各种民族风格的建筑、服饰、歌舞、习俗、美食，共同构成了新疆旅游最迷人的风景。 正值“五一”小长假，新疆维吾尔自治区文化和旅游厅发布2022年“五一”假日短途旅游线路供广大游客参考，新疆维吾尔自治区文化和旅游厅党组书记侯汉敏表示，新疆文化和旅游系统要全力做好“五一”迎接游客的各项工作，切实强化服务保障能力，因地制宜主推主打一批周边游、短途游、近郊游、亲子游、研学游、自驾游、乡村游、红色游等线路产品，组织开展形式多样、内容丰富的文化和旅游活动，扩大内需、拉动消费，推动“新疆人游新疆”“本地人游本地”，丰富各族群众精神文化生活。 相关推荐： 旅游｜北京密云发布10条微度假精品旅游线路，密云文旅局邀您共赏花季 2022年“五一”假日短途旅游线路 1.乌鲁木齐南山户外运动休闲游 乌鲁木齐市—南山徒步健身步道—方家庄—闲来小镇 …