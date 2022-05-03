[陕西卫健委最新通报！密接者活动轨迹涉及西安北站、酒店、面馆_陕西都市快报的专栏文章_微信文章_今天看啥] 5月2日陕西无新增新冠肺炎确诊病例5月2日0-24时，无新增报告本土确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至5月2日24时，现有在院隔离治疗1例。5月2日0-24时，无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者。西安多区开展新一轮核酸筛查小可爱“昭君”上线目前，西安市多个区县、开发区正在开展新一轮核酸筛查工作，完成核酸后，现场发放全市统一制作的标识贴纸“昭君”，作为市民核酸检测结果出来前的有效凭证。所以，今日份“活轩”你做了吗？领到小可爱“昭君”了吗？西安人做完核酸的心声：疫情快结束吧！手机实在bia不哈了！<mpvideosnap class="js_uneditable custom_select_card channels_iframe videosnap_video_iframe" data-pluginname="videosnap" data-id="export/UzFfAgtgekIEAQ XAEpYfSGFQAAAAstQy6ubaLX4KHWvLEZgBP…