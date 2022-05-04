携程“五一”假期出游报告：本地游订单占比达40% 露营热度达历史峰值_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

携程5月4日发布《2022五一假期出游报告》。报告显示，今年五一小长假，用户出游整体呈现就近、就地特点，本地游订单占比达40%，较2020年、2021年同期显著提升。露营旅行、乡村旅游、艺术展览体验游等出游形式受到人们青睐。 报告显示，携程平台上，今年五一假期热门周边游目的地TOP10分别为：广州、成都、深圳、重庆、长沙、珠海、汕头、澳门、佛山、贵阳，均为全域低风险城市。其中，广州周边游日均订单量较清明假期增长123%。 在多地非必要不出省的倡议下，周边短途游满足了城市人群的出行需求。其中，露营成为今年五一假期的顶流。携程数据显示，五一假期首日，露营在携程平台的访问热度达到历史峰值，搜索热度环比上周增长90%。广州、深圳、博罗的露营地热度最高。而从访问用户看，珠三角地区用户则是这个假期露营旅行的铁粉。 报告还显示，露营旅行对目的地旅游经济具有很好的辐射带动效应。五一假期，携程平台上带有露营标签的相关酒店、民宿订单量较清明假期增长153%。 以携程口碑榜全国十大露营地为例，榜单第一名湖州德清的境见茶野里野奢帐篷露营地，其周边酒店五一假期订单量增长67%，而湖州在五一假期的整体旅游产品订单…