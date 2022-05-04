北京2022年5月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 玛氏宠物旗下会员社交平台正式推出玛氏宠享会领养中心，秉承“为宠物创造美好世界”的愿景，建设链接宠物家长、爱心人士和待领养宠物的桥梁，积极推动领养公益的发展。 玛氏宠物营养新任中国总经理任嘉实（Ganesh Ramani）表示 ：“玛氏宠享会领养中心的上线是玛氏在中国为宠物创造美好世界的一个重要里程碑。”



玛氏宠物旗下会员社交平台正式推出玛氏宠享会领养中心

玛氏宠物深知实现这样的美好愿景，不仅取决于优质和多元的产品和服务，也取决于企业的公益责任意识以及为此付出的决心和努力。玛氏宠物进入中国三十年来，一直用实际行动推动人宠和谐社会的发展，持续为流浪动物基地及工作犬捐赠宠物食品，并在各项公益活动中不断尝试和探索，自2019年起推出有代表性和影响力的公益项目及活动。2021年，通过与知名商业地产、连锁餐饮及服饰企业和流浪动物救助机构合作，在北京消费季期间推出“宠享潮生活”项目，携手合作伙伴推动宠物友好商圈的建设。玛氏还组建了“玛上安家”志愿者团队，由在宠物营养、行为知识和公益救助等方面拥有专业能力的玛氏同事组成，全力为流浪动物服务。在合作和探索的过程中，玛氏宠物更加坚信通过推动领养，将会建设一个帮助流浪动物的有效闭环，实现个人与组织共同参与的生态循环。本次玛氏宠享会领养中心的推出，就是源自这样的初衷和思考。

作为行业内第一家在企业平台上打造系统性流浪动物领养服务的公司，玛氏宠物此举为人宠和谐建设提供了新的解题思路。玛氏宠物营养中国企业事务负责人安宁表示：“我们深知‘让TA不再流浪’不是仅凭玛氏一己之力就能达成。在持续推进与政府、NGO和商业伙伴的协作过程中，我们充分认识到只有合作才能前进。领养平台将成为我们在公益项目上开放合作的桥梁与契机，欢迎更多的企业、组织和消费者加入到这个项目的共创中，让宠物的力量深入人心。”

据介绍，玛氏宠享会平台起始于2012年，其前身“玛氏爱宠学院”是中国最早的专业宠物知识分享网站之一。如今，玛氏宠享会通过微信小程序全面打造了一个涵盖用户、内容、产品、活动的完整生态闭环的服务系统，串联宠物的多维度生命周期，多方面满足宠物家长的需求。玛氏宠享会领养中心首期活动联动首都爱护动物协会，将通过宠物档案、人宠故事以及救助常识的分享推动领养。未来，平台还将串联多维度多平台打造公益领养和捐赠活动，号召社会一起传递更多的爱与力量。

玛氏宠物推出线上领养中心，温暖生命为宠物创造美好世界 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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