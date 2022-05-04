【西街观察】精致露营，谁的标配露营帐篷glamping旅游_手机网易网

【西街观察】精致露营，谁的标配 2022-05-04 22:46:26 北京 北京商报 0 人跟贴 近一段时间以来，无论你坐标在哪，在各种社交媒体上都能收到一份野奢 露营 地图，越来越多人加入其中，开启了精致露营之旅。 从山谷到海滩，从林地到湖边， 帐篷 随处可见。在就地过节的假期，人们火速把小红书或是抖音翻看过的视频复刻下来。 在帐篷和天幕的庇护下围炉而坐，"Glamping"这个玩法最近又流行起来。Glamping，由"华丽的"（Glamorous）和"露营"（Camping）复合而成，顾名思义代表着精致华美的野外生活。 被网友命名为"精致露营"后，迅速在社交媒体上"破圈"。一时之间，一阵以舒适、优雅，最重要的是高颜值为特征的露营潮流，从一线城市迅速扩散，席卷全国，成为年轻人和城市家庭kill周末时间的首选。 在各路博主的短视频里，帐篷中常常配有精致家具、炉具、炊具和豪华床品，主人们在精致华美的陪伴下，不慌不忙地领略自然风光。 然而，现实中大多数场景未必Glamping，但只要能满足Camping，大多数人往往不拘小节。所以从这个角度看，Glamping也好，Camping也好，都…