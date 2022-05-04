携程：“五一”假期露营辐射效应凸显 周边酒店、民宿订单量大增-消费日报网

5月4日，携程发布《2022五一假期出游报告》。报告显示，今年“五一”小长假，用户出游整体呈现就近、就地特点，本地游订单占比达40%，较2020、2021年同期显著提升。露营旅行、乡村旅游、艺术展览体验游等出游形式受到青睐。 “顶流”露营辐射效应凸显 带动周边酒店、目的地热度 国家卫健委4月29日表示，目前全国疫情呈波动下降趋势。在疫情防控的前提下，低风险地区的用户出游热情显著，从数据也能一窥这一群体想把握住“五一”假期出游机会的心情——在携程平台上，今年“五一”假期热门周边游目的地TOP10分别为：广州、成都、深圳、重庆、长沙、珠海、汕头、澳门、佛山、贵阳，均为全域低风险城市。其中，第一名广州的周边游日均订单量较清明假期增长123%。 在多地“非必要不出省”的倡议下，周边短途游满足了城市人群的出行需求。其中，露营显然是今年“五一”假期的“顶流”。携程数据显示，“五一”假期首日，“露营”在平台的访问热度达到历史峰值，搜索热度环比上周增长90%。广州、深圳、博罗的露营地热度最高，而从访问用户来看，珠三角地区用户则是这个假期露营旅行的“铁粉”。其中“老广”的露营热情在假期开启前就已升温，假…