“五一”假期国内出游1.6亿人次 近郊游升温带动多元消费民宿露营周边游度假旅游

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 经济日报北京5月4日讯（记者张雪）经文化和旅游部数据中心测算，“五一”假期全国国内旅游出游1.6亿人次，同比减少30.2%，按可比口径恢复至疫情前同期的66.8%；实现国内旅游收入646.8亿元，同比减少42.9%，恢复至疫情前同期的44.0%。 各地在落实好疫情防控要求前提下，加大优质旅游产品供给，防范游客过度聚集，满足群众出游需求。今年“五一”假期，全国共有8716家A级旅游景区正常开放，占A级旅游景区总数的61.3%。文化和旅游部推出“乡村四时好风光——春生夏长 万物并秀”全国乡村旅游精品线路113条。江西开展“红五月 再出发”文旅宣传推广季活动。新疆结合“肉孜节”举办120项旅游活动和87项文化艺术活动。 与此同时，各地进一步加大旅游惠民力度。贵州发放2022年多彩贵州文旅消费券，推出国有A级旅游景区门票五折、套票打折等系列优惠举措。四川开展“五一好去处 安逸走四川”活动，全省122家收费旅游景区实施门票打折、优惠套票等措施。重庆举办“重庆人游重庆”旅游景区惠民活动，全市35个区县、94个景区推出门票优惠活动。 不过，疫情防控政…