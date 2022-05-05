你好西安｜成功登顶！/2022年“五一”假期国内旅游出游1.6亿人次_媒体_澎湃新闻-The Paper

2022年5月5日 周四 农历四月初五 今日立夏 春深迟暮，绿肥红瘦 南风习习，夏日初长 我国珠峰科考队员4日成功登顶 5月4日中午，我国珠峰科考队员成功登顶，并首次利用高精度雷达，测量峰顶冰雪厚度。4日12时左右，我国科考队员在珠峰成功架设气象站，这也将成为全世界海拔最高的自动气象观测站。详情： 成功登顶！ 五一假期陕西省内景点门票订单量较清明增长94% 5月4日，《2022五一假期出游报告》发布。报告显示，今年五一小长假，陕西用户出游整体呈现就近、就地特点，本地游订单占比达40%，露营热度达到历史峰值，陕西省内景点门票订单量较清明假期增长94%。此外，乡村旅游、艺术展览体验游等出游形式受到青睐。（记者 杨明） “五一”假期交通事故四项指数全面下降 5月4日下午，记者从市公安局交警支队获悉，“五一”小长假期间，西安公安交警共出动警力15158人次，警车4920车次，查处各类严重交通违法6000余例。与去年同期相比，交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失数，四项指数全部下降。（记者 张佳 实习生 郭亦凝） 五一假期全市市容环境秩序良好 5月4日下午，记者从市城管局获悉，“五一”假期…