“五一”全国旅游市场露营成首选露营野营旅行露营地旅游_手机网易网

“五一”全国旅游市场露营成首选 2022-05-05 00:21:16 北京 北京商报 0 人跟贴 在刚刚过去的"五一"假期， 旅游 市场再次呈现出了"远途冷，本地热"的趋势。5月4日，据文旅部官方数据，2022年"五一"假期5天，全国国内旅游出游1.6亿人次，同比减少30.2%，按可比口径恢复至疫情前同期的66.8%；实现国内旅游收入646.8亿元，同比减少42.9%，恢复至疫情前同期的44.0%。就全国旅游市场来看，虽然市场整体平稳有序，不过，受疫情影响，跨省游遇冷，一些热门旅游目的地机票、酒店价格相比往年大幅下降，而周边游、 露营 等则在成为主流，甚至扛起了大旗。旅游市场出现波动的同时，各地也在相继推出文旅优惠政策，助力旅游业渡过难关。 远途冷本地热 在4月28日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，文化和旅游部相关负责人表示，今年"五一"假期将严格落实跨省旅游经营活动管理"熔断"要求。有业内人士也指出，受部分地区疫情影响，跨省游游客及商旅客人大幅减少对酒店业也造成了较大影响，因此不少旅游酒店通过推出促销和预售计划来进行引流。 据文旅部官方数据，2022年"五一"假期5天，全国国…