做强“旅游+”理念 中方掀起“五一”旅游热潮 怀化 华声文旅 华声在线

做强“旅游+”理念 中方掀起“五一”旅游热潮 湖南日报·新湖南客户端5月4日讯(通讯员 丁泉 谢璐 全媒体记者 周紫云)5月4日，中方县中方镇荆坪古村文创集市游人如织。数十个产品各异、独具创意的摊位有序摆放在古村街道上，涵盖中方文创、非遗手作、创意生活、特色美食等多个系列业态，吸引众多周边市民游客前来“打卡”。“疫情期间，‘五一’小长假不能去外地，趁天气好，带孩子来荆坪古村游玩，还能感受当地的传统文化。”游客杨琴说。 而在中方县铜湾镇黄溪村，锦绣黄溪民宿老板杨先平忙着拒绝客人的来电预订。“近年来，随着自驾游、乡村游的盛行，一到节假日，我这里基本都是‘满房’，这都得益于黄溪村的自然生态优势。”杨先平说。 “五一”小长假期间，中方县全域旅游全线飘红，各大景区游客数量持续攀升，个别景区单日接待量直逼最大承载量，游客接待量再创新高，中方迎来今年旅游市场的首个高峰期，截至5月4日12时，入县旅游人数4.81万人次，实现旅游收入2886万元。 借着此次小长假旅游热潮，中方县将继续做强“旅游+”理念，推出生态观光、亲子采摘、乡村体验、民宿度假等多种特色主题游系列乡村旅游活动，打造四条特色旅游精品路线…