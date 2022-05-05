封控隔离、航班断崖，“五一”国内游1.6亿，网友：出个门也算？露营度假自驾游旅游

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 “五一”假期刚刚结束，中国文化和旅游部发布的数据显示，“五一”假期全国国内旅游出游1.6亿人次，按可比口径恢复至疫情前同期的66.8%，比疫情前仅减少0.35亿；实现国内旅游收入646.8亿元，恢复至疫情前同期的44.0%。 疫情三年，“五一”旅游的人数也随着国内疫情的发展起伏。 来源：前瞻产业研究院 2020年，疫情开始爆发，并迅速在全国各地肆虐蔓延，那一年，我国“五一”期间旅游人数呈现出断崖式下跌，共接待国内游客1.15亿人次，实现旅游收入475.6亿元。2021年，随着疫情稍稍有所回暖，旅游人数也呈现出报复式反弹，这一年“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%；实现国内旅游收入1132.3亿元人民币，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。 而今年“五一”期间，新一波的疫情再次汹涌袭来。 据上海卫健委微信公众号消息，2022年5月4日0～24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例261例和无症状感染者4390例。上海依旧深陷疫情的围困中，大部分市民处于居…