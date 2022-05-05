携程：五一假期本地出行力攀升 4成用户在家门口解锁“诗与远方”_湖南文旅_旅游频道

长沙上榜五一周边游热门目的地。 红网时刻新闻5月5日讯（通讯员 张大伟）5月4日，携程发布《2022五一假期出游报告》。报告显示，今年五一小长假，用户出游整体呈现就近、就地特点，本地游订单占比达40%，较2020、2021年同期显著提升。露营旅行、乡村旅游、艺术展览体验游等出游形式受到青睐。 《报告》显示，湖南省内热门目的地为长沙、张家界、衡阳、郴州、岳阳。五一假期，湖南省的酒店订单量较清明假期增长371%。 “顶流”露营辐射效应凸显 带动周边酒店、目的地热度 在疫情防控的前提下，低风险地区的用户出游热情显著，从数据也能一窥这一群体想把握住五一假期出游机会的心情——在携程平台上，今年五一假期热门周边游目的地TOP10分别为：广州、成都、深圳、重庆、长沙、珠海、汕头、澳门、佛山、贵阳，均为全域低风险城市。其中，第一名广州的周边游日均订单量较清明假期增长123%。 在多地“非必要不出省”的倡议下，周边短途游满足了城市人群的出行需求。其中，露营显然是今年五一假期的“顶流”。携程数据显示，五一假期首日，“露营”在平台的访问热度达到历史峰值，搜索热度环比上周增长90%。广州、深圳、博罗的露营地热…