2022《福布斯旅游指南》发布，中国 123 家酒店上榜界面新闻 · 旅行

记者 | 底伊乐 编辑 | 严之俊 4 月 26 日，全球奢华旅行权威评定机构《福布斯旅游指南》 (Forbes Travel Guide) 公布了 2022 年度最新星级名单，涵盖全球酒店、水疗及餐厅级榜单。 在今年的榜单中，全球共有1282家酒店上榜，其中323家五星级、558家四星级和401家推荐酒店。同时，还有74家五星级、112家四星级和67家推荐餐厅；102家五星级和193家四星级水疗中心。 中国区有123家酒店上榜，其中41家五星级、55家四星级、27家推荐酒店，分布于9座不同的城市，包括上海23家、澳门23家、香港20家、北京19家、广州9家、三亚9家、台北8家、杭州7家和成都5家。 从酒店品牌层面来看，万豪国际集团旗下酒店上榜数量依旧最多，丽思卡尔顿品牌上榜9家，包括6家五星酒店，2家四星酒店，1家推荐酒店。文华东方集团也以8家上榜酒店的成绩位居第二，包括7家五星酒店和1家四星酒店。 此外，有12家中国地区酒店的上榜排名更新晋升，包括6家五星酒店、5家四星酒店和1家推荐酒店，涵盖宝格丽、尼依格罗、美高梅、康莱德、香格里拉等酒店品牌。