新闻深呼吸+ 转换：中年女白领改当农夫 只为此生无悔 8world

对符惠婷而言，转换职业跑道并不陌生。她在职业生涯中，曾两次转换跑道，6年前离开市场营销白领的职位，改行做花艺并经营网上花店。两年前，她再次转行当农夫。 她说，许多人爱说想要转行种菜或是做蛋糕，但是“如果你再等十或二十年，就没有那种体力、机会了。” 48岁的符惠婷是因为两年多前的阻断措施期间无法如常经营花店，而向国家公园局申请种子在家栽种，收成颇丰，也因此对园艺产生了兴趣。 她因此放下花店的生意，转做全职城市农夫，到学校、旅馆、购物商场顶楼进行绿化、种植花草、蔬菜等。 但园艺毕竟是体力活，基本的久站、久走、久蹲的体力活都让符惠婷无法负担。她说：“来到农场，一定要有心理准备，我一开始没办法，这是很耗体力的工作，现在要我站起来蹲下去10次都没有问题。” 而且种植也让她有平和感，“它从颗种子慢慢过了一段时间，长成可以吃的菜，过程是有很大的满足感。” 全职农夫工作的这一年间，不少花店老顾客仍找上门，再加上她对花艺热情不减，因此她将农夫工作转为一周三日的兼职工作，其馀时间以花艺师身份经营网上花店。她目前正在学习日式花艺，希望未来能往花艺老师方向前进。