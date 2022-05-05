“旅游+消费”激活一湖春水 原创 华声文旅 华声在线

“旅游+消费”激活一湖春水 华声在线5月4日讯（湖南日报全媒体记者 卓萌 通讯员 曾敏）玩水季还没到，柳叶湖欢乐水世界已经热闹起来。5月3日，高空表演艺术家、“蜘蛛侠”郭成在高10米、摆动距离16米的软钢丝上，接连完成劈叉、翻身、倒立等高难度动作，引起全场惊呼。表演结束，孩子们争相上台与“蜘蛛侠”合影。“五一”假期，柳叶湖旅游度假区推出丰富多彩的“旅游+消费”活动，激活一湖春水。 疫情防控常态化背景下，旅游消费呈现出“近出行、浅需求、低消费、短时长”特点。为适应市场变化，促进旅游业复苏，假期开始前，柳叶湖旅游度假区管委会召集各景点、企业负责人，提前谋划、共商对策，引导企业优化服务，满足游客周边游、就近游、短线游的需求，拉动内需，提振消费。 “五一”期间，柳叶湖盘活“微景点”，倡导“微休闲”“微度假”，通过举办创意活动，让本地及周边游客“在熟悉的地方发现新的风景”，点燃消费热情。卡乐星球主题公园抓住青春时尚主基调，开展彩虹跑、水枪大战、电音派对等趣味活动，让游客尽情释放自我；四面环水的湖仙岛推出手网捕鱼表演、非洲鼓表演、插花体验等休闲活动，让游客尽享静谧清闲；柳园锦江酒店举办户外烧烤美食…