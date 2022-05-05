旅游 海南：诚信之花绽放琼岛 文明旅游浸润人心_TOM旅游

5月1日至3日，由海南省旅游和文化广电体育厅主办，海南省旅游协会承办的文明旅游暨诚信宣传主题活动在海口观澜湖华谊冯小刚电影公社、儋州海花岛旅游度假区、海口热带野生动植物园、海口骑楼老街等我省多家景区景点广泛开展，通过文明旅游有奖知识问答、发放文明诚信旅游宣传单、文明诚信志愿指引向导等方式，让旅游更加美好舒适，文明诚信风尚与大好景色相得益彰。 “游客在亚龙湾海滩游泳时，下列行为不文明的有?”“参观博物馆和美术馆时，不正确的行为有?”“购物时，商家对某商品标注‘贵重物品切勿碰触’，作为游客应该?”“一家人出游打算乘坐香蕉船水上玩耍，但香蕉船已满员，应怎么做？”……游客仅需打开手机扫码，进入“文明旅游有奖知识问答”小程序里，一道道结合海南旅游特点的文明知识趣味问答题便跃然眼前，答题成功即可领取创意口罩、手机支架、手机数据线、停车牌、帆布包等实用小礼品，十分受欢迎。 “答完一遍感觉不够过瘾，想把所有的问题都答上一遍。”“这些问题太有意思了！我要拿去考考别人。”“这种宣传文明旅游的方式很好，希望可以广泛开展。”……作为本次主题活动一大亮点，“文明旅游有奖知识问答”通过发放万份小品的方式吸引人们参…