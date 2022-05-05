旅游 “五一”假期“云游”热，山西太原文博游热度不减_TOM旅游

刚刚过去的“五一”假期中，山西省太原市文物局直属的9处文物景区景点、博物馆对外开放迎客，迎来本土游客的参观热潮。此外，各文博景区还推出了线上直播活动，带着公众“云赏景”，据统计，累计有280万人次参与了线上直播和互动。 从4月30日至5月4日期间，太原市各文物景区景点、博物馆严格按照“限量、预约、错峰”等要求，确保有序开放和游客安全。5月1日，太山博物馆、晋祠博物馆、双塔博物馆、天龙山石窟博物馆、崛（山围）山博物馆、龙山石窟博物馆、晋祠公园、晋商博物院、大关帝庙等9处文博单位迎来客流小高峰。5月2日至3日，各文博单位游客接待量持续增长。5月4日，文博游热度不减。 据悉，太山博物馆接待游客4.23万人次，较去年同期增加1.65万人次，增长64.01%，门票收入181.93万元，增加77.67万元，增长74.49%；在综合治理后，双塔博物馆迎来首个“五一”假期，游客接待量1.82万人次，实现门票收入37.24万元；龙山石窟博物馆和崛围（山围）山博物馆的接待游客量及门票收入同比去年均有增长。受多地非必要不出省等疫情防控政策影响，晋祠博物馆的参观人数、门票收入同比锐减。 云看展、云直播等线上活…