携程：2022五一假期出游报告

携程“五一”假期出游报告：成都位居热门周边游目的地第二名 携程发布《2022五一假期出游报告》。报告显示，今年“五一”小长假，用户出游整体呈现就近、就地特点，本地游订单占比达40%，较2020、2021年同期显著提升。露营旅行、乡村旅游等出游形式受到青睐。同时，报告中显示成都位居热门周边游目的地第二名。 在疫情防控的前提下，低风险地区的用户出游热情显著，从数据也能一窥这一群体想把握住“五一”假期出游机会的心情——在携程平台上，今年“五一”假期热门周边游目的地TOP10分别为：广州、成都、深圳、重庆、长沙、珠海、汕头、澳门、佛山、贵阳，均为全域低风险城市。 在多地“非必要不出省”的倡议下，周边短途游满足了城市人群的出行需求。其中，露营显然是今年“五一”假期的“顶流”。携程数据显示，“五一”假期首日，“露营”在平台的访问热度达到历史峰值，搜索热度环比上周增长90%。作为“五一”“流量担当”，露营旅行的辐射效应凸显，其流量直接带动了露营地周边的旅游商家热度，对目的地旅游经济亦产生带动效应。以携程口碑榜全国十大露营地为例，榜单第一名境见茶野里野奢帐篷露营地的周边酒店“五一”假期订单量增长67%…