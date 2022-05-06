旅行 篇一：醉美多彩贵州之行—好久没有旅行了_国内旅游_什么值得买

旅行 篇一：醉美多彩贵州之行—好久没有旅行了 匿名用户 2022-05-06 19:40:37 0点赞 0收藏 0评论 贵州景区分布图 1、行程：太原—湖北荆州（宿）—湖南凤凰古镇（途径）— 贵州 铜仁梵净山（必玩）—镇远古镇（必玩）—西江千户苗寨（必玩）—荔波大小七孔（必玩）—黄果树瀑布（必玩）—马岭河峡谷、万峰林（必玩）—云南曲靖罗平 金鸡 油菜花花海（必玩）—太原。 2、凤凰古镇（诗与画的天堂,心与梦的凤凰）和镇远古镇（心居何处，自在镇远）。其实对于人生和旅行来说，乍见之欢不如久处不厌。南方的古镇其实大同小异。沿江而下的是两侧的建筑物，大部分都是现代建筑物。凤凰和镇远的商业化都比较高。我在凤凰没有找到类似博物馆之类的，估计是我没发现。镇远有博物馆，讲了一些当地的人文地理，以及一些当地的风俗习惯。比如歪门斜道。当地的大门不是直接对着大街，有点歪，门前有一条小道，此小道也不笔直，有点斜，所以叫歪门斜道。在镇远，恰好吃饭时间点，吃了当地的豆花，糍粑。大众点评就有推荐。夜景是两个古镇的美，各有特色。看个人喜好了。因为下雨的原因，超级冷，是那种阴冷潮湿的，我没有居住，淡季房价超级便宜。我是…