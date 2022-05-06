银都股份：公司的产品主要适用于饭店、酒店、超市、企事业单位食堂等场景_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问，公司旗下产品是否涵盖户外露营野餐用具，谢谢 银都股份(603277.SH)5月6日在投资者互动平台表示，公司的产品主要适用于饭店、酒店、超市、企事业单位食堂等场景，使用时需要具备水、电、气等配套设施。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ简介系列： https://www.cjz.vip/278335561.html 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台： https://h.cjz.vip 财经贝EHZ客服： QQ：369997928 Telegram：@ehzvip 邮箱：[email protected]